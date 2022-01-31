СМИ: в Парагвае в результате стрельбы на фестивале погибли два человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале, которая произошла в воскресенье в городе Сан-Бернардино. Об этом сообщила в понедельник газета ABC Color.

По предварительным данным, целью стрелявших был один из погибших. Остальные посетители фестиваля пострадали случайно. Согласно одной из версий, речь шла о разборках между бандами наркоторговцев.

Второй погибшей стала модель Кристина Аранда. Полиция пока не проводила задержаний.