В Крыму инкассатор получил тюремный срок за хищение более 39 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Белогорский районный суд Крыма приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии водителя, похитившего из инкассаторской машины более 39 млн рублей, его пособнице назначен условный срок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За похищение более 39 миллионов рублей водитель инкассаторской машины и его пособница привлечены Белогорским районным судом Республики Крым к ответственности: водитель проведет 4 года и 2 месяца в колонии общего режима, его сообщница - осуждена к условному осуждению на трехлетний срок, с трехлетним испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию ночью 1 сентября 2020 года поступило сообщение, что из машины инкассаторов на заправочной станции похищено около 40 млн рублей. Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС, один из сотрудников зашел внутрь. Когда он вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, оказались вскрыты. Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам в Керчи, часть похищенных денег у подозреваемого была изъята. Остальную часть суммы он передал своей знакомой, которая спрятала их на территории частного домовладения, где они и были найдены полицейскими.

"Злоумышленники причинили материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 39 015 441 рубль 40 копеек. В ходе судебного заседания подсудимые свою вину в совершении данного преступления полностью признали. Суд квалифицировал действия водителя инкассаторского автомобиля как присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и незаконные, хранение, перевозка и ношение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ в ред. Федерального закона от 24.11.2014 года №370 ФЗ). Действия сообщницы суд квалифицировал как пособничество в присвоении, то есть, в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 УК РФ ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сообщается в пресс-релизе.