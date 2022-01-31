Суд в Орле поместил под домашний арест первого заместителя мэра города

ТАСС, 31 января. Суд поместил под домашний арест на два месяца первого заместителя мэра Орла Олега Минкина по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Суд <…> избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, Минкин обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

По данным прокуратуры Орловской области, на контроле ведомства находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения 15 млн рублей, выделенных на ремонт площади маршала Жукова в Орле. Прокуратура совместно с УФСБ России по Орловской области провела проверку, в рамках которой дала правовую оценку действиям должностных лиц администрации Орла.