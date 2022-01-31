В Белгородской области двое рабочих погибли в ходе работ по спилу деревьев

ТАСС, 31 января. Двое рабочих погибли в Старом Осколе в Белгородской области во время работ по спилу верхней части деревьев, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе работ, отпиленная часть ствола дерева упала на люльку, в которой находилось двое рабочих, вместе с рабочими люлька упала с высоты, спиленная часть дерева придавила упавших, что повлекло наступление смерти на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, 31 января по заявке жильцов многоквартирного дома бригада рабочих выполняла работы по спилу верхней части деревьев около одного из домов в Старом Осколе. По факту гибели работников предприятия "Зеленстрой" проводится доследственная проверка.