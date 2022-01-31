Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 31 января. /ТАСС/. Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в понедельник в Ульяновске, три пассажира общественного транспорта получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2114 столкнулся с пассажирской автомашиной "Газель". <…> На данный момент в медицинское учреждение доставлены три пассажира маршрутки", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла 16:00 (15:00 мск) напротив дома № 40 по улице Инзенской Железнодорожного района Ульяновска. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.