Суд отложил рассмотрение дела главврача брянской больницы о гибели пациентов на ИВЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Брянский районный суд перенес заседание по делу главврача Брянской межрайонной больницы Николая Ромащенко, который обвиняется в халатности в связи с гибелью шести пациентов из-за сбоя в работе аппаратов искусственной вентиляции легких. Оно состоится 8 февраля, сообщил ТАСС представитель Брянского районного суда.

"[Рассмотрение дела] отложено на 8 февраля", - сообщила собеседница агентства по итогам судебного заседания.

Уголовное дело в отношении Ромащенко возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, он трудоустроил рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, которого допустили до работ с кислородным баллоном без пройденных инструктажей по техбезопасности и технического обучения. Сотрудник допустил резкое повышение давления в системе снабжения кислородом, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, в результате которого они были выведены из строя. В результате этого у шестерых пациентов наступила механическая асфиксия и гипоксический отек легких, явившиеся непосредственной причиной их смерти.