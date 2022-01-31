В результате оползня в Сухуме обрушилась часть дороги

СУХУМ, 31 января. /ТАСС/. Часть дороги, ведущей к телевизионной вышке в Сухуме, обрушилась в понедельник в результате оползня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сухума.

"В результате оползня обрушилось порядка 30 м дороги, и если вовремя не предпринять меры, велика вероятность, что обвал продолжится, и это неминуемо приведет к преграждению возможности подниматься к телевизионной вышке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия уже побывал мэр города Беслан Эшба, соответствующие городские и республиканские службы осмотрели участок, определен круг необходимых работ.

Главная телевизионная вышка расположена на Сухумской горе и видна из всех районов города. Телевышка ретранслирует телевизионные каналы на всей территории Абхазии.