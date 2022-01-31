На МКАД водитель такси сбил двух пешеходов, которые ждали эвакуатор для машины

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Водитель такси сбил двух пешеходов на МКАД, которые ожидали эвакуатор для своего автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На 102-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля такси совершил наезд на двух пешеходов. Двое мужчин ожидали погрузку на эвакуатор своего автомобиля по причине технической неисправности, при этом оба находились на проезжей части. По предварительным данным, пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в медучреждение, сам водитель такси не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.