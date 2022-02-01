В Южно-Сахалинске поступило сообщение о минировании трех школ и двух торговых центров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании трех школ и двух торговых центров в Южно-Сахалинске поступило во вторник утром в оперативные службы. Людей эвакуировали, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Получены сигналы о минировании школ №1, 5 и 8", - рассказали в мэрии. Помимо этого, сообщения об угрозе взрыва коснулись также торговых центров "Сити молл" и "Аллея".

По информации мэрии, всех учащихся и сотрудников школ, посетителей и работников торговых центров эвакуировали. Спецслужбы осматривают здания.

Ранее сообщалось, что угрозы взрыва поступали в различные учреждения Южно-Сахалинска и города Корсаков с 17 по 25 января включительно. Речь шла о школах, детских садах, больницах, аэропорте, мэрии.