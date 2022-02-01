Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Вулканологи во вторник в 08:14 (00:14 мск) зафиксировали на вулкане Чикурачки, расположенном на острове Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область), выброс пепла на высоту до 3 км, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Высота вулканического облака составила до 3 тыс. м", - говорится в сообщении.

По информации вулканологов, пепловый шлейф распространился на 104 км к западу - юго-западу от вулкана. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Ранее у него стоял менее угрожающий зеленый код опасности.

Чикурачки - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположенный в 60 км к югу от города Северо-Курильск. Его высота равна 1 816 м, это высочайшая точка острова. Последний раз выбросы на этом вулкане фиксировались летом 2016 года, а затем возобновились только 31 января 2022 года.