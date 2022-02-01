В ДТП в Новосибирске пострадали пять пассажирок маршрутки

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Пять женщин обратились за медицинской помощью после столкновения маршрутной "Газели" с микроавтобусом Toyota Hiace в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Новосибирской области.

"Водитель 1990 года рождения на автомобиле ГАЗ двигался по улице Вокзальная магистраль и совершил столкновение с Toyota Hiace под управлением водителя 1994 года рождения. В результате данного ДТП пострадали пассажиры "Газели". Пять женщин обратились в лечебное учреждение", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Новосибирской области сообщили ТАСС, что, по данным скорой помощи, у двух пострадавших легкие травмы - ушибы, у одного - подозрение на сотрясение мозга.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.