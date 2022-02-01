Полиция начала проверку предполагаемого нападения бульдогов на женщину под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку происшествия c нападением бульдогов на жительницу Новосибирской области. Женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Новосибирской области.

"В отдел МВД России по Тогучинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении женщины с телесными повреждениями. Предположительно ее покусала собака. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства данного происшествия", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на заводчицу из Тогучина напали четыре американских бульдога. Женщина находится в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ.