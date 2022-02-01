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Сбежавшую из дома в Екатеринбурге школьницу нашли в Петербурге

Девушку доставили в отдел полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали 16-летнюю девушку, сбежавшую из дома в Екатеринбурге несколько дней назад. Девушку объявили в федеральный розыск, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Задержанная школьница доставлена в территориальный отдел полиции для передачи инициатору розыска", - сказали в пресс-службе.

Девушку отыскали у одного из домов по улице Комсомола. Известно, что 27 января она отправилась из своего дома в Екатеринбурге в школу и обратно не вернулась.

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РоссияСанкт-ПетербургСвердловская область
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