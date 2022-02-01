В Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в дачном доме в подмосковной деревне Шаликово нарколабораторию по производству мефедрона, изъято 3 кг запрещенного вещества. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что злоумышленники в дачном доме, расположенном в деревне Шаликово, принадлежащем одному из задержанных, создали лабораторию по производству наркотика. В нем оперативники обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, электронные весы, стеклянные и пластиковые подносы, канистры с прекурсорами, строительные миксеры и средства химической защиты", - сказала она.

По словам Петровой, установлено что изъятый порошок является мефедроном весом около 3 кг. Правонарушители пояснили, что изготовили партию наркотиков за месяц и планировали распространить ее на территории Московской области через тайники-закладки. В отношении задержанных [жителей города Одинцово 35 и 37 лет] следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Они арестованы.