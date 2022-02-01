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МЧС предупредило о формировании смерчей над Черным морем

Опасность вероятна до конца дня

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Формирование смерчей над Черным морем прогнозируется 1 февраля, сообщает во вторник ГУ МЧС Краснодарского края.

"До конца дня 1 февраля имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за сильного снегопада. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

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