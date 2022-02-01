Нижегородские полицейские изъяли 14 тыс. литров контрафактного алкоголя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские изъяли 14 тыс. литров контрафактного алкоголя в Нижнем Новгороде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Из грузового автомобиля полицейские изъяли 2 768 картонных коробок, в которых находилось более 14 тыс. литров алкоголя, разлитого в канистры и пластиковые бутылки. Общая сумма изъятой продукции составила более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Фуру с алкоголем без сопроводительной документации обнаружили на Южном шоссе, сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению данного преступления.