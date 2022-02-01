СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Московском регионе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении приезжего из соседнего государства о подготовке к теракту в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" завершено. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств, - сообщила Врадий. - В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу".

По данным следствия, обвиняемый в июне 2021 года разработал план по совершению теракта на территории Московского региона и приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, сделал заготовку самодельного взрывного устройства. О деятельности мужчины стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан, а теракт удалось предотвратить. Кроме того, установлено, что, вступив в террористическую организацию, обвиняемый прошел обучение, изучил отправленные ему экстремистом-вербовщиком видеоролики для изготовления взрывных устройств. Также обвиняемый осуществлял финансирование террористической организации.

В помещениях по месту жительства обвиняемого и его работы были проведены обыски, установлена конспиративная квартира, куда злоумышленник планировал перенести изготовленное им взрывное устройство с поражающими элементами. Изъяты мобильные телефоны и другая техника, заготовка самодельного взрывного устройства и предметы, предназначенные для ее изготовления. Изучена детализация телефонных переговоров обвиняемого, а также получена информация о движении денежных средств по его банковским счетам. Получены заключения судебно-медицинской, психолого-психиатрической, взрыво-технических и генетической экспертиз.