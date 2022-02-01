Иск по делу Эдварда Била о взыскании с него 1,7 млн рублей сняли с рассмотрения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы оставил без рассмотрения гражданский иск Екатерины Маничкиной - свидетельницы по уголовному делу о ДТП на Смоленской площади, спровоцированном блогером Эдвардом Билом. Ранее она отказалась от предложенного ей подсудимым автомобиля взамен разбитого в аварии, но заявила об ущербе в 1,7 млн рублей. Как уточнили ТАСС в суде, данное решение вступило в силу.

"Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. Определение об оставлении заявления без рассмотрения вступило в силу", - сказала собеседница агентства.

Гражданский иск Маничкина подала в Люблинский суд летом прошлого года. Она требовала взыскать с блогера 1,7 млн рублей. Именно в эту сумму независимые эксперты оценили ущерб, который был ей нанесен в ходе ДТП. Неделю назад она дала показания в Пресненском суде Москвы, который приступил к повторному рассмотрению по существу уголовного дела в отношении блогера.

В ходе заседания в Пресненском суде один из адвокатов подсудимого, обращаясь к Маничкиной, заявил, что сторона защиты готова была предоставить "другой автомобиль аналогичного класса и комплектации, а на время, пока он будет приобретаться, подобрать аналогичное автотранспортное средство". В свою очередь Маничкина заявила, что блогер "ничего не компенсировал и не пытался этого сделать". Кроме того, она рассказала, что в результате ДТП получила сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и полгода после аварии боялась садиться за руль.

Блогер спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле 2021 года. Потерпевшей по делу также проходила сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ущерб ей возмещен. В середине июля прошлого года Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию. Второй кассационный суд в середине декабря прошлого года отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Билу снова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следующее заседание по делу назначено на 14:00 11 февраля.