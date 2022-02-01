ОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Житель Омской области подозревается в убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме, расположенном в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области, приехавшими по вызову врачами скорой помощи тела четырехлетней девочки. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 38-летний сожитель матери девочки. Подозреваемый задержан", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, около часа ночи девочка попросила мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, включить ей мультики. Преступник же из личных неприязненных отношений задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Как отметили в СК, соседи характеризуют семью как злоупотребляющую спиртными напитками.

Прокуратура Омской области организовала проверку деятельности органов опеки, в том числе на предмет своевременного выявления факта семейного неблагополучия.