Экс-гендиректора "Саханефтегазсбыта" осудили за злоупотребление полномочиями

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Бывшего генерального директора нефтегазовой компании "Саханефтегазсбыт" Игоря Никитина осудили на шесть лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.

Генеральным директором АО "Саханефтегазсбыт" до марта 2019 года был бывший депутат парламента Якутии пятого созыва Игорь Никитин. "Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору акционерного общества "Саханефтегазсбыт". Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба", ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение прав и законных интересов организации и тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по материалам отдела противодействия коррупции прокуратуры, МВД и УФСБ Республики Саха. "Установлено, что подсудимый при изменении предмета договора о строительстве одного объекта на другой и его сметной стоимости не принял мер к расторжению контракта, подписав при этом незаконно с ООО "Норд-Спецстрой-1" дополнительное соглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Впоследствии им произведена оплата строительства нового объекта - АЗС ОАО "Саханефтегазсбыт" в поселке Нижний Бестях - по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии. Также обвиняемый заключил с коммерческой организацией соглашение, согласно которому за предоставленные организации нефтепродукты на сумму свыше 29 млн рублей, принял в качестве отступного самоходный кран, фактическая рыночная стоимость которого составила около 12 млн рублей. Сумма ущерба, причиненная акционерному обществу, превысила 18,5 млн рублей.

По статье о халатности подсудимого приговорили к году исправительных работ с освобождением от назначенного наказания по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности. За злоупотребление должностными полномочиями его осудили на шесть лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Его взяли под стражу в зале суда.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с подсудимого суммы причиненного акционерному обществу ущерба в размере более 45 млн рублей. Как уточнили в прокуратуре Якутии, приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Норд-Спецстрой-1" выделили в отдельное производство, он находится в международном розыске.