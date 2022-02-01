В Екатеринбурге задержали двоих за кражу наград ветерана Великой Отечественной войны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже из сейфа в квартире орденов и медалей ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже из сейфа в ее квартире орденов и медалей деда, участника Великой Отечественной войны, а также других ценностей. Женщина рассказала, что ее дедушка скончался еще в 1970-х годах, с тех пор его награды хранились как семейная реликвия. Среди них два ордена Отечественной войны, медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда", - сказала она.

По словам Волк, неизвестные предположительно проникли в квартиру, подобрав ключи от входной двери. При осмотре места происшествия обнаружили и изъяли орудия взлома и следы обуви предполагаемых злоумышленников. Возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали двух уроженцев одного из государств СНГ 19 и 23 лет. Похищенные ценности изъяты", - добавила представитель ведомства. Подозреваемых арестовали. После завершения следственных действий награды вернут внучке ветерана.