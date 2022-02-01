{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Судно Manassa Rose M село на мель у острова Крит

Ведутся работы по снятию с палубы корабля автомобилей и транспортировке груза из трюма

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Грузовое судно Manassa Rose M под флагом Коморских островов село на мель в бухте Кисамос у побережья острова Крит, команда была перевезена на берег, в настоящее время ведутся работы по снятию с его палубы автомобилей и транспортировке груза из трюма. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его словам, судно, загруженное железом и вышедшее из турецкого порта в Ливию, село на мель 25 января в бухте Кисамос близ населенного пункта Драпания в условиях сильного шторма. Иностранная команда из 10 человек была перевезена спасателями на берег и размещена в местной гостинице. Произведена перекачка горюче-смазочных материалов с судна частной компанией. Проверка акватории не выявила утечки этих веществ в море.

Во вторник после совещания портовых служб начались работы по снятию груза с полузатонувшего судна. Они ведутся с помощью буксира и специальной платформы, а также плавучего крана грузоподъемностью 200 тонн. По словам президента портового фонда города Ханья Димитриса Вириракиса, с помощью плавкрана планируется снять с палубы четыре грузовика и две землеройные машины, а затем будет предпринята попытка открыть палубу, чтобы достать оттуда железные заготовки, которые грузовое судно везло в трюме.

Хотя загрязнения моря не произошло, капитану и главному инженеру Manassa Rose M грозят тяжелые обвинения в связи с аварией судна, отмечает критский информационный портал Zarpanews.gr.

Теги
Греция
Полицейская операция проходит в школе в Гамбурге из-за сообщений о подростке с оружием
Пока неизвестно, действительно ли предполагаемый злоумышленник вошел в учебное заведение или только "двигался в направлении здания школы"
Полицейская операция проходит в школе в Гамбурге из-за сообщений о подростке с оружием
Читать полностью