Судно Manassa Rose M село на мель у острова Крит

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Грузовое судно Manassa Rose M под флагом Коморских островов село на мель в бухте Кисамос у побережья острова Крит, команда была перевезена на берег, в настоящее время ведутся работы по снятию с его палубы автомобилей и транспортировке груза из трюма. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его словам, судно, загруженное железом и вышедшее из турецкого порта в Ливию, село на мель 25 января в бухте Кисамос близ населенного пункта Драпания в условиях сильного шторма. Иностранная команда из 10 человек была перевезена спасателями на берег и размещена в местной гостинице. Произведена перекачка горюче-смазочных материалов с судна частной компанией. Проверка акватории не выявила утечки этих веществ в море.

Во вторник после совещания портовых служб начались работы по снятию груза с полузатонувшего судна. Они ведутся с помощью буксира и специальной платформы, а также плавучего крана грузоподъемностью 200 тонн. По словам президента портового фонда города Ханья Димитриса Вириракиса, с помощью плавкрана планируется снять с палубы четыре грузовика и две землеройные машины, а затем будет предпринята попытка открыть палубу, чтобы достать оттуда железные заготовки, которые грузовое судно везло в трюме.

Хотя загрязнения моря не произошло, капитану и главному инженеру Manassa Rose M грозят тяжелые обвинения в связи с аварией судна, отмечает критский информационный портал Zarpanews.gr.