Полицейская операция проходит в школе в Гамбурге из-за сообщений о подростке с оружием

ТАСС, 1 февраля. Полиция Гамбурга во вторник проводит операцию в местной школе из-за сообщений о вооруженном огнестрельным оружием молодом человеке. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов в Twitter.

"В настоящий момент проходит крупная полицейская операция в школе <...> в районе Йенфельд в Гамбурге. Область вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек с огнестрельным оружием вошел в здание школы", - говорится в публикации полиции.

Позже правоохранительные органы добавили, что пока неизвестно, действительно ли предполагаемый злоумышленник вошел в учебное заведение или только "двигался в направлении здания школы", после чего прошел мимо.

В настоящее время специальное подразделение полиции обыскивает здание.