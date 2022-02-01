В Пулково мужчина из Германии попытался ввезти в Россию €90 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у российского гражданина, прибывшего в Петербург из Гамбурга, €90 тыс., которые он пытался выдать за €9 тыс. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду валюты в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе таможни.

"На вопрос инспектора о наличии денежных средств ответил, что имеет при себе €8 - 9 тыс. Однако при досмотре оказалось, что ручная кладь мужчины буквально нашпигована купюрами. Без декларирования гражданин перемещал в общей сложности €92,6 тыс. <…> По данному факту Пулковской таможней усматриваются признаки преступления по части 2 статьи 200.1 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.

Задержанный гражданин, отметили в пресс-службе, постоянно проживает на территории Германии. За вычетом официально разрешенной к перемещению через границу суммы наличных денег, эквивалентной $10 тыс., гражданин попытался нелегально ввезти в Россию $95 тыс., или 7,3 млн рублей.