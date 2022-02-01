Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и пассажирским микроавтобусом под Рязанью

ТАСС, 1 февраля. Медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам микроавтобуса ГАЗ, в который въехал грузовик на трассе в Рязанской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло около 8:35 первого февраля на 13-м километре автодороги Рязань - Спасск - Ижевское. "В результате ДТП пять пассажиров автобуса в возрасте 47, 53, 29, 37 и 30 лет обращались за медицинской помощью. Водители транспортных средств не пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 29-летний мужчина, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь со стороны Рязани в сторону Спасска-Рязанского, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом ГАЗ под управлением 52-летнего жителя Рязани. По факту ДТП проводится проверка.