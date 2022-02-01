Суд в Коми оставил в силе заочный приговор заказчикам поджога ТЦ "Пассаж"

СЫКТЫВКАР, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми оставил без изменений заочный приговор Ухтинского городского суда в отношении предпринимателей Фахрудина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева, находящихся в международном розыске, сообщили ТАСС в Верховном суде республики.

"Вступил в законную силу приговор Ухтинского городского суда от 15 июля 2021 года в отношении Фахрутдина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева, заочно осужденных судом за вымогательство в отношении Пулялина и Коростелева. Приговор Ухтинского суда оставлен без изменений", - сообщили ТАСС в суде.

Весной 2005 года жители Ухты Антон Коростелев и Алексей Пулялин поссорились с племянником Махмудовых. Махмудовы и Гаджиев потребовали от них 500 тыс. рублей в качестве компенсации за нанесенную обиду. Денег у Коростелева и Пулялина не было и тогда Махмудовы и Гаджиев приказали ее отработать, совершив поджог торгового центра "Пассаж". 11 июля 2005 года в результате пожара в "Пассаже" погибли 25 человек, причиной пожара стал умышленный поджог.

Ухтинский суд приговорил Фахрудина Махмудова к 4,5 года лишения свободы, Асрета Махмудова - к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, обоим - в исправительной колонии общего режима. Гаджиев осужден на 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. Махмудовым в срок отбытого наказания зачтено время содержания под стражей, в связи с чем суд постановил считать наказание отбытым. 10 июля 2009 года Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению исполнителей преступления - Коростелева и Пулялина. Заказчиками поджога следствие называло Гаджиева и братьев Махмудовых. 15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми. Прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд РФ, который в итоге отменил оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. Махмудовы и Гаджиев за это время скрылись и позже были объявлены в международный розыск.