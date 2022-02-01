Экс-чиновник администрации Поморья получил тюремный срок за взятку

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима бывшего чиновника администрации Архангельской области за взятку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сергей Акулов длительное время скрывался от правоохранительных органов и был задержан в Москве весной 2021 года. "Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее исполняющего обязанности заместителя директора департамента по конкурентной политике региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - указано в сообщении.

Акулов в целях личного обогащения с января по май 2009 года вымогал и получил через посредников взятку в крупном размере - 1 млн рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций. За указанную сумму обвиняемый обеспечил организации победу в открытых торгах на поставку лесозаготовительной техники на сумму 29 млн рублей. В ходе следствия обвиняемый скрылся, был объявлен в международный розыск и 13 марта 2021 года задержан в Москве.

Посредники в передаче взятки осуждены Архангельским областным судом в 2010 году по ч. 5 ст. 33 и п. "в", "г" ч. 4 ст. 290 УКРФ (пособничество в получении должностным лицом через посредника путем вымогательства взятки в виде денег в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и расследовано в отделе СУ СК России по Архангельской области.