На курорте Шерегеш произошла драка между охранником и посетителем кафе

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе проводят проверку по факту конфликта между охранником и посетителем кафе на популярном горнолыжном курорте Шерегеш. Пострадавший мужчина обратился в правоохранительные органы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована видеозапись инцидента, на которой видно, как сотрудник кафе несколько раз пинает лежащего на полу в кафе горнолыжника. Автор ролика уточняет, что конфликт произошел в популярном кафе "Пуля".

"Сегодня к сотрудникам ОМВД России по Таштагольскому району обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что получил телесные повреждения в результате конфликта с охранником одного из местных кафе. В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Мужчина направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.