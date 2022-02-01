В Томске разыскивают мужчину, пытавшегося увести в заброшенный дом девочку

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в Томске попытался увести малолетнюю девочку в заброшенный дом, возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы ребенка. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Томской области.

"По предварительным данным, в дневное время 31 января неустановленный мужчина в одном из районов города Томска встретил девочку, направлявшуюся домой из школы. Мужчина предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома. Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать, после чего он схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда девочка стала кричать еще громче, мужчина скрылся с места происшествия", - рассказали в пресс-службе регионального управления.

Следователи устанавливают личность мужчины, совершившего преступление. Как сообщили ТАСС местные жители, инцидент произошел в микрорайоне Степановка.