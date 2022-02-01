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Начальника бюро судмедэкспертизы в Оренбурге перевели под домашний арест

Он обвиняется в мошенничестве

ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями руководителю бюро судебно-медицинской экспертизы по Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 29 марта", - сообщила собеседница агентства.

Ранее руководителя учреждения задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом. Согласно сайту, начальником бюро на момент возбуждения уголовного дела являлся Андрей Громов. Затем следователи возбудили второе уголовное дело, обвинив его в крупном мошенничестве. Следователи полагают, что обвиняемый в период с марта 2021-го по 29 ноября 2021 года путем обмана похитил крупную сумму денег, принадлежащих бюро. При этом он использовал служебное положение и действовал с сообщниками.

В январе в отношении бывшего начальника бюро возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве, эпизод которого связан с командировкой в Москву. Изначально суд избирал Громову меру пресечения в виде заключения под стражу.

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