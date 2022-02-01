Экс-министра экологии Татарстана осудили на восемь лет колонии

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова в подстрекательстве к убийству в 2003 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы Буинского района РТ, бывшего министра экологии республики 70-летнего Агляма Садретдинова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство к убийству")", - сообщили в СК.

Следствием и судом установлено, что в 2003 году подсудимый, являясь главой Буинского района, организовал убийство местного жителя. Поводом для совершения убийства послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Садретдинова в различные инстанции. Для совершения убийства тот обратился к участникам казанского преступного сообщества "Квартала", которые за вознаграждение в 180 тыс. рублей совершили убийство мужчины на пороге его дома в городе Буинске с помощью огнестрельного оружия. В 2010 году исполнитель и посредник указанного преступления были приговорены Верховным судом республики к значительным срокам лишения свободы.

Приговором суда Садретдинову назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.