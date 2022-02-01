Суд в Саратове признал виновными семерых участников ячейки экстремистского объединения

ТАСС, 1 февраля. Волжский районный суд Саратова признал виновными семерых участников запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Пятеро из них признали вину и получили от двух до трех лет лишения свободы условно, двое были приговорены к двум годам в колонии общего режима, передает пресс-служба УФСБ по Саратовской области.

"Приговором Волжского районного суда г. Саратова все семеро участников религиозного объединения "Таблиги Джамаат" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации). Пять из них в суде дали признательные показания и осуждены к лишению свободы условно сроком от двух до трех лет, двое - свою вину не признали и приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отметили в ведомстве.

Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что жители региона участвовали в религиозно-проповеднических поездках по территории Саратовской области для идеологической обработки представителей мусульманского сообщества. Она проводилась для их вовлечения в экстремистскую деятельность.

Организаторы ячейки координировали выезд своих сторонников в Индию, Бангладеш и Пакистан для прохождения теологического обучения в центрах экстремистского объединения, отметили в пресс-службе областного УФСБ.

Следственным отделом УФСБ возбуждены и расследованы уголовные дела в отношении указанных лиц. В ходе обысков у подозреваемых изъяли запрещенные в стране пропагандистские материалы, средства связи, а также заграничные паспорта.