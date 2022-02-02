В Сахалинской области произошли три землетрясения магнитудой до 4,0

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи в среду зарегистрировали рядом с Курильскими островами и на Сахалине (Сахалинская область) три землетрясения магнитудой 4,0. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 3,0 и 4,0 произошли в море рядом с южной группой Курильских островов. Еще одно землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в северной части Сахалина в Ногликском районе", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.