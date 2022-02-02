В Мексике 15 силовиков пострадали в столкновениях с протестующими учителями

МЕХИКО, 2 февраля. /ТАСС/. Не менее 15 полицейских и бойцов Нацгвардии пострадали в столкновениях с протестующими учителями в районе Кальцонцин в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщило во вторник новостное агентство Quadratin.

Сотрудники силовых структур попытались не позволить манифестантам продолжить блокировать железнодорожные пути. В ответ наиболее агрессивно настроенные граждане забросали их камнями и палками. Сведений о задержаниях обнародовано не было.

В 2021 году члены Национального профсоюза работников сферы образования в течение длительного времени блокировали железнодорожные пути в Мичоакане, требуя от властей выплаты задолженностей по заработной плате. Ущерб от их действий, по некоторым оценкам, превысил $150 млн.

Мичоакан на протяжении длительного времени переживает тяжелый кризис в сфере безопасности. По официальным данным, в 2021 году в регионе были убиты 2 732 человека, по этому показателю он занял третье место в стране. В октябре 2021 года федеральное правительство решило направить туда свыше 15 тыс. силовиков, чтобы усилить борьбу с преступностью.