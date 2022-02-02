Вулкан Чикурачки выбросил столб газа и пепла на высоту около 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Вулканологи в среду в 10:45 (02:45 мск) зафиксировали на вулкане Чикурачки, расположенном на острове Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область), выброс газа и пепла на высоту 4,7 км, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Высота вулканического облака составила 4-4,7 тыс. метров", - говорится в сообщении.

По информации вулканологов, пепловый шлейф распространился на 50 км к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Чикурачки - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположенный в 60 км к югу от города Северо-Курильска. Его высота равна 1 816 м, это высочайшая точка острова. Последний раз выбросы на этом вулкане фиксировались летом 2016 года, а затем возобновились только 31 января 2022 года.