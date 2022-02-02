Двух жителей Хабаровска отправили в колонию за похищение человека и грабеж

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил сроки в колонии двум местным жителям за похищение человека и грабеж, сообщило следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Суд признал мужчин виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, назначил одному из них наказание в виде пяти лет и шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а другому в виде шести лет шести месяцев в исправительной колонии особого режима", - говорится в распространенном релизе.

Мужчин признали виновными по п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья"). Свою вину соучастники не признали.

Инцидент произошел в марте прошлого года в Краснофлотском районе Хабаровска. Двое хабаровчан на автомобиле подъехали к незнакомому им мужчине и предложили ему сесть в машину. Заподозрив, что в отношении него может быть совершено преступление, мужчина побежал к стоящему неподалеку административному зданию и заперся. Злоумышленники дождались, пока мужчина покинет здание, после чего схватили его и против воли усадили в автомобиль, заблокировав замки дверей. Один из них несколько раз ударил мужчину и отобрал у него сумку. По данным прокуратуры Хабаровского края, в сумке находилось имущество на сумму 6 тыс. рублей, банковские карты, с мужчины требовали пин-коды от банковских карт и пароли телефонов. После того, как один из похитителей покинул автомобиль, потерпевшему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.