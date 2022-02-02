Из всех школ Хабаровска эвакуировали детей и персонал после сообщения о минировании

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании всех школ Хабаровска поступило в городскую администрацию, ученики и персонал эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования администрации города.

"Сообщение о минировании всех школ Хабаровска поступило в администрацию. Эвакуация прошла, сейчас работают экстренные службы, здания проверяются", - сказали в управлении.

Учеников старших классов отпустили домой, младшеклассников разместили в близлежащих учреждениях, где они будут дожидаться родителей.

Всего в Хабаровске 70 школ, еще одна находится на территории режимного объекта, ее не эвакуировали.