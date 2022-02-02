В приморском порту Зарубино затонуло рыболовное судно

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Рыболовное судно "Акванавт" затонуло у берега в порту Зарубино Приморского края, один человек погиб. Об этом сообщили ТАСС в компании "Примкраб", которой принадлежит судно.

"Сегодня, 2 февраля, около 10:00 утра у причала Зарубинской базы флота затонуло рыболовное судно "Акванавт" (судовладелец ООО "Примкраб"). <...> Эвакуировано 14 членов экипажа, одного члена экипажа спасти не удалось", - сообщили в компании.

Там добавили, что на месте инцидента работают спасатели и водолазы. Как сообщили в правительстве края, погибший был старшим механиком, его тело подняли на поверхность.

В Приморской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что по факту произошедшего проводится проверка. По данным ведомства, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива. Информация о возможном разливе нефтепродуктов уточняется.