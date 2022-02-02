В Иркутске подтопило две улицы из-за коммунальной аварии

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Дороги на двух улицах и территорию у торгового центра подтопило в Иркутске из-за коммунальной аварии, отключено холодное водоснабжение в девяти домах и двух административных зданиях. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

"В Иркутске на улице Шевцова устраняют последствия коммунальной аварии на сетях водоснабжения. Произошел разлив воды у торгового центра "Город мастеров", а также на проезжей части улиц Николаева и частично Шевцова", - говорится в сообщении.

До устранения аварии отключено холодное водоснабжение в трех многоквартирных домах, шести частных домах и двух административных зданиях. Сети горячего водоснабжения работают в штатном режиме.