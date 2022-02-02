В Томской области за смерть подростка на барже осудили директора компании и капитана

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Александровский районный суд Томской области приговорил директора судоходной компании и капитана баржи к году и пяти месяцам и году колонии-поселения соответственно за нарушение правил безопасности, из-за чего умер подросток. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, 35-летний директор судоходной компании привлек для работ на барже двух несовершеннолетних. По его указанию 44-летний капитан допустил их к очистке емкостей с остатками мазута. При этом несовершеннолетние не имели специальной подготовки и соответствующего оборудования. Работы капитан не контролировал. В ходе них один из подростков отравился парами нефтепродуктов и умер.

"Суд приговорил руководителя коммерческой организации к году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, капитана теплохода - к году <…> колонии-поселения", - отмечает пресс-служба ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.