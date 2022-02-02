Дело возбудили после хищения у москвички 15,5 млн рублей телефонными мошенниками

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве после того, как неизвестные под видом сотрудников Центробанка похитили у индивидуального предпринимателя почти 15,5 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Накануне сообщилось, что телефонные мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности Центрального банка РФ, заставили женщину - индивидуального предпринимателя перевести им почти 15,5 млн рублей.