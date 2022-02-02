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При столкновении двух автомобилей в Башкирии пострадали шесть человек

Среди пострадавших трое детей

УФА, 2 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Бакалинском районе Башкирии, в результате три ребенка были госпитализированы, сообщает в среду республиканское УГИБДД МВД.

"Днем в Бакалинском районе на 128-м км автодороги Белебей - Туймазы - Бакалы зарегистрировано ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Largus. В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажиры, дети в возрасте 14, 12 и шести лет были доставлены в медучреждение", - сказали в ведомстве.

Медицинская помощь была оказана водителю и пассажиру Lada. В настоящий момент подробности ДТП уточняются.

Как уточнили в пресс-службе башкирского ГУ МЧС, Lada принадлежала медицинской службе Бакалинской ЦРБ. В ней находились водитель и фельдшер, которые также сейчас доставляются в ЦРБ города Туймазы. Туда же доставлены и другие участники ДТП для осмотра.

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