Житель Оренбургской области отсудил 1,5 млн руб. после несчастного случая на производстве

ОРЕНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Гайский районный суд Оренбургской области взыскал с ПАО "Гайский ГОК" в пользу 27-летнего мужчины компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей в связи с причинением вреда его здоровью в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

"27-летний мужчина обратился в Гайский городской суд с исковым заявлением о взыскании с ПАО "Гайский ГОК" компенсации морального вреда в связи с причинением вреда его здоровью. Судом установлено, что 15 августа 2020 года с истцом произошел тяжелый несчастный случай на производстве. Повреждения здоровья, полученные при несчастном случае, относятся к тяжелой степени тяжести. <…> Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей", - сказано в сообщении.

Истец, как отмечается на сайте суда, в результате происшествия утратил 60% профессиональной трудоспособности и получил третью группу инвалидности. Суд установил, что предприятие не обеспечило безопасность работника при осуществлении им трудовой функции. По данным пресс-службы, основной причиной несчастного случая явилось нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившейся в выпуске горной массы при неработающей системе пылеподавления.

Суд учел, что мужчина не может трудоустроится по профессии, лишен заработка и нуждается в постоянном лечении, согласившись, что выплачиваемые истцу суммы ежемесячной страховой выплаты недостаточны для обеспечения достойного уровня жизни, лечения и несения им расходов на содержание двоих малолетних детей и супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком.

Решение пока не вступило в законную силу.