В Тюменской области на территории базы отдыха загорелось здание проката

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Здание проката оборудования горит на площади 600 кв. м на территории базы отдыха в Тюменской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в одноэтажном административном здании на территории базы отдыха на 20-м км Ялуторовского тракта поступила в 10:18 мск. «Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия здание проката было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 600 кв. м», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 30 человек.

Также сообщается, что пожар локализован.

«В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня нет. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.