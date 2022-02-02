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При столкновении автобуса и большегруза в Пермском крае пять человек получили травмы

Пострадавших доставили в медучреждение

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Автобус и большегруз столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате пять человек доставили в медучреждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Сегодня в 08:05 [06:05 мск] на 63-м км автодороги Пермь - Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса и большегруза. В результате ДТП травмы получили оба водителя и три пассажира автобуса", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших доставили в медучреждение, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента. Движение транспорта по трассе не нарушено.

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