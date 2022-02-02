В Ингушетии задержали подозреваемых в незаконной переделке и сбыте оружия

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали четверых мужчин, которые подозреваются в незаконном сбыте и переделке оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МВД по республике.

"Сотрудниками 1-й оперативно-разыскной части ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также переделке охолощенного оружия в боевое. Было задокументировано пять фактов сбыта оружия - шести пистолетов и одного автомата, переделанных кустарным способом под стрельбу боевыми патронами", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в январе 2022 года в ходе спецоперации в момент сбыта двух незаконно изготовленных пистолетов полицейские при участии сотрудников из ФСБ России и Росгвардии задержали ранее судимого жителя республики. После были установлены и задержаны еще трое активных участников группы, двое из которых занимались непосредственно переделкой оружия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются", - передает пресс-служба слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В пресс-службе также добавили, что при обысках по местам проживания подозреваемых изъяты три пистолета Макарова и автомат Калашникова с признаками внесения конструктивных изменений, а также различные боеприпасы, составные части оружия и инструменты.