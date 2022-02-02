В отношении медсестры в Саратове возбудили дело за подделку ковид-сертификатов

ТАСС, 2 февраля. Уголовное дело возбудили в отношении медсестры районной поликлиники Саратова, подозреваемой в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области.

"В отношении медицинской сестры районной поликлиники города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 274.1 УК РФ - два эпизода ("Создание иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ"), ч. 1 ст. 237 УК РФ - два эпизода ("Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией"), ч. 1 ст. 327 УК РФ - два эпизода ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, с июля по август 2021 года медсестра прививочного кабинета внесла заведомо ложные сведения в анкеты двоих пациентов о якобы сделанных прививках от СOVID-19 с целью личного материального обогащения. Таким образом, она исказила информацию о фактическом вакцинировании пациентов, отметили в СК.

Действия медсестры выявили сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по городу Саратову.