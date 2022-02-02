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В Белгороде автомобиль после ДТП наехал на трех пешеходов на тротуаре

Пострадавших госпитализировали

ТАСС, 2 февраля. Легковой автомобиль после ДТП в Белгороде выехал на тротуар, где наехал на пешеходов. Три человека получили травмы и доставлены в лечебное учреждение, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону.

"Произошло столкновение двух автомобилей - Renault Logan и Mazda - с последующим выездом Mazda на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора. В результате наезда три человека - двое мужчин и женщина - доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Белгороде на регулируемом перекрестке.

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