В Белгороде автомобиль после ДТП наехал на трех пешеходов на тротуаре

ТАСС, 2 февраля. Легковой автомобиль после ДТП в Белгороде выехал на тротуар, где наехал на пешеходов. Три человека получили травмы и доставлены в лечебное учреждение, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону.

"Произошло столкновение двух автомобилей - Renault Logan и Mazda - с последующим выездом Mazda на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора. В результате наезда три человека - двое мужчин и женщина - доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Белгороде на регулируемом перекрестке.