Школьница получила травмы после падения наледи с крыши дома в Туле

ТАСС, 2 февраля. Десятилетняя девочка получила травмы и госпитализирована после падения наледи с крыши одного из домов в Туле. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Туле следователями СК возбуждено уголовное дело по факту получения травм десятилетней девочкой в результате падения наледи с крыши дома", - говорится в сообщении.

По данным следствия, десятилетняя школьница проходила вдоль многоквартирного жилого дома, когда на нее упал фрагмент наледи с крыши. С полученными травмами ребенка госпитализировали, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").