Уголовное дело возбудили по факту нападения жителя Кургана на фельдшера скорой помощи

ТАСС, 2 февраля. Уголовное дело возбуждено после нападения нетрезвого жителя Кургана со страйкбольным пистолетом на фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову к малолетнему ребенку. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД.

"Сообщение об угрозах медицинскому работнику, который приехал на вызов к малолетнему пациенту, поступило в полицию вечером 28 января. <...> Прибывшими полицейскими, инициатор конфликта был доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, фельдшер, пострадавший от действий агрессивного отца, обратился за медицинской помощью. <…> В отношении местного жителя 1997 года рождения дознавателем ОП №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что нетрезвый мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры угрожал медработнику, нанес ему удары по голове страйкобольным пистолетом.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, отмечают в ведомстве.